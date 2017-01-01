"Знаем мы цену": РФ ответила на заявление США по аннексии Крыма

Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Крымскую декларацию США с ядерной сделкой с Ираном и Парижским соглашением по климату.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Соединенными Штатами декларации о непризнании аннексии украинского Крыма Россией, посетовав на якобы нестабильность внешней политики США. Об этом она написала в Facebook.

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“А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим судьбоносным декларациям“, - заявила она.

Напомним, 25 июля США в декларации заявили, что никогда не признают аннексию украинского Крыма Россией. Документ с подписью госсекретаря США Майка Помпео опубликован Белым домом.

Позже президент Петр Порошенко назвал декларацию США достойным ответом гибридным провокациям Кремля после встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки.

Германия, Британия, Польша и Литва уже подтвердили свою позицию, которая сходится с американской, по непризнанию оккупированного Крыма частью РФ после незаконной аннексии.