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Сутки в ООС: 24 обстрела, двое раненых

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По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и трое ранены.
На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
mil.gov.ua

На Донбассе за минувшие сутки сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из тяжелого вооружения. Ранены двое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Враг вел прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.

В течение текущих суток сепаратисты два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Лебединского и Водяного.

По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и трое ранены.

Напомним, в ночь на 25 июля украинский снайпер ликвидировал двух боевиков, которые пытались пробраться к опорному пункту ВСУ.

Также, 25 июля командующий объединенных сил Сергей Наев и командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош встретилсь в Краматорске и обсудили вопрос участия бойцов УДА в рядах Вооруженных сил Украины при условии заключения контракта.

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Теги: Донбасс, ООС, ВСУ, война, боевики, сутки, сводка, обстрелы
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