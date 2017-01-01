Сутки в ООС: 24 обстрела, двое раненых

По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и трое ранены.

На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных mil.gov.ua

На Донбассе за минувшие сутки сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из тяжелого вооружения. Ранены двое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Враг вел прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.

В течение текущих суток сепаратисты два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Лебединского и Водяного.

По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и трое ранены.

Напомним, в ночь на 25 июля украинский снайпер ликвидировал двух боевиков, которые пытались пробраться к опорному пункту ВСУ.

Также, 25 июля командующий объединенных сил Сергей Наев и командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош встретилсь в Краматорске и обсудили вопрос участия бойцов УДА в рядах Вооруженных сил Украины при условии заключения контракта.