В Днепре машина врезалась в столб, пострадали двое детей

После удара о столб автомобиль загорелся.

Травмированы два мальчика 7 и 8 лет dsns.gov.ua

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе вечером 25 июля автомобиль Skoda Octavia врезался в электроопору и загорелся. В результате ДТП были травмированы двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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“Во время движения водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и совершил столкновение с электрической опорой. В результате столкновения произошло горение в моторном отсеке автомобиля“, – говорится в сообщении.

После столкновения были травмированы двое детей: 2010 рождения, который был госпитализирован, а также 2001 года рождения, которого направили на амбулаторное лечение.

Как сообщалось 25 июля, мать с ребенком пострадали в тройном ДТП в Днепре.