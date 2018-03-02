В Украине прошел очередной этап испытаний снарядов для артсистемы Гиацинт
В Черниговской области на полигоне успешно прошел очередной этап испытаний 152 мм крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы Гиацинт.
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Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.
Согласно сообщению, стрельбы украинских артиллеристов, и их результаты, оценивались комиссией Ministry of Defense of Ukraine.
“Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО“, - отметил Порошенко.
Также он добавил, что снаряды будут использоваться для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - Гиацинт, которая имеет большую точность и дальностью стрельбы до 30 км.
Напомним, 20 июля в Укроборонпроме сообщили, что начато серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.
Ранее, в марте, гендиректор ГК Укроборонпром Павел Букин заявил, что компания Артем успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.