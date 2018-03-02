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В Украине прошел очередной этап испытаний снарядов для артсистемы Гиацинт

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На испытаниях на полигоне в Черниговской области результаты артиллеристов оценивала комиссия Ministry of Defense of Ukraine.
Начато серийное производство снарядов
Начато серийное производство снарядов
rnbo.gov.ua

В Черниговской области на полигоне успешно прошел очередной этап испытаний 152 мм крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы Гиацинт.

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Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

Согласно сообщению, стрельбы украинских артиллеристов, и их результаты, оценивались комиссией Ministry of Defense of Ukraine.

Испытания прошли успешно
Испытания прошли успешно
rnbo.gov.ua

“Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО“, - отметил Порошенко. 

В стрельбах использовались осколочно-фугасные снаряды
В стрельбах использовались осколочно-фугасные снаряды
rnbo.gov.ua

Также он добавил, что снаряды будут использоваться для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - Гиацинт, которая имеет большую точность и дальностью стрельбы до 30 км.

Очередной этап испытаний снарядов для артсистемы Гиацинт
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Напомним, 20 июля в Укроборонпроме сообщили, что начато серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.

Ранее, в марте, гендиректор ГК Укроборонпром Павел Букин заявил, что компания Артем успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.

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Теги: Укроборонпром, полигон, СНБО, снаряды, испытания, Гигант, артсистема
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