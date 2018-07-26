Супрун: отказ от сладостей - улучшит память

И.о. министра здравоохранения посоветовала украинцам для улучшения памяти отказаться от конфет и тортиков.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергает очередной миф о том, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают мозгу лучше работать.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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“Если вы думали, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают вашему мозгу лучше справляться с задачами - это миф! Зато ограничение калорий и бег на длинные дистанции делают вас умнее“, - пишет Супрун.

Она отмечает, что мозг как источник энергии может есть только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны.

“Но это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу. Наше тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам. Кроме того, если вы в восторге от своей работы, вам наверняка знакомо ощущение бабочек в животе, покалывание в пальцах и муравьев на коже, значит, у вас выделяется гормон адреналин. Он делает так, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг. Пирожные и тортики здесь ни к чему“, - поясняет и.о. главы Минздрава.

Также она пишет, что избыток сладкого быстро изымается из крови и нейронам не попадает.

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“Поэтому хотя сладкое и жирное дает временное удовлетворение, но в конечном итоге не помогает. Зато делает нас вялыми и сонными“, - считает Супрун.

Как сообщалось 16 июля, Супрун рассказала о вреде загара.