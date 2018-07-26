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Супрун: отказ от сладостей - улучшит память

Комментариев: 4
И.о. министра здравоохранения посоветовала украинцам для улучшения памяти отказаться от конфет и тортиков.
Супрун считает, что шоколад не улучшит работу мозга
Супрун считает, что шоколад не улучшит работу мозга
depositphotos.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергает очередной миф о том, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают мозгу лучше работать. 

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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“Если вы думали, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают вашему мозгу лучше справляться с задачами - это миф! Зато ограничение калорий и бег на длинные дистанции делают вас умнее“, - пишет Супрун.

Она отмечает, что мозг как источник энергии может есть только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны.

“Но это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу. Наше тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам. Кроме того, если вы в восторге от своей работы, вам наверняка знакомо ощущение бабочек в животе, покалывание в пальцах и муравьев на коже, значит, у вас выделяется гормон адреналин. Он делает так, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг. Пирожные и тортики здесь ни к чему“, - поясняет и.о. главы Минздрава.

Также она пишет, что избыток сладкого быстро изымается из крови и нейронам не попадает.

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“Поэтому хотя сладкое и жирное дает временное удовлетворение, но в конечном итоге не помогает. Зато делает нас вялыми и сонными“, - считает Супрун.

Как сообщалось 16 июля, Супрун рассказала о вреде загара.

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Теги: Супрун, здоровье
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Комментариев (4)
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semveter    26.07.2018, 13:13
Оценка:  0
semveter
Это БМ утроил троллинг такой? Через день какие то советы от этой полудурушной неадекватки. Пусть пойдет себе манту помочит. Чучело.
Шкиряк_и_Зорян    26.07.2018, 12:37
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Навеяло гоблинский перевод "Властелина колец":
-Ты у нас тут прям как белая ворона; общество трезвости открыл, спортом занимаешься... А разве ты не знаешь, что от этого напрямую зависит бюджет станицы? Поперек линии партии идешь???
Коцман__Бобза    26.07.2018, 12:23
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
"... или созданные печенью из жиров кетоны"

Ешьте сало и будете умными, а не такими как Супрун.
Коцман__Бобза    26.07.2018, 12:10
Оценка:  0
Коцман__Бобза
"Врачи советуют ограничивать себя и в том, и в другом. Все ограниченные обладают завидным здоровьем." (Феликс Кривин. Врач-реаниматолог)
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