Супрун: отказ от сладостей - улучшит память
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергает очередной миф о том, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают мозгу лучше работать.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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“Если вы думали, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают вашему мозгу лучше справляться с задачами - это миф! Зато ограничение калорий и бег на длинные дистанции делают вас умнее“, - пишет Супрун.
Она отмечает, что мозг как источник энергии может есть только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны.
“Но это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу. Наше тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам. Кроме того, если вы в восторге от своей работы, вам наверняка знакомо ощущение бабочек в животе, покалывание в пальцах и муравьев на коже, значит, у вас выделяется гормон адреналин. Он делает так, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг. Пирожные и тортики здесь ни к чему“, - поясняет и.о. главы Минздрава.
Также она пишет, что избыток сладкого быстро изымается из крови и нейронам не попадает.
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“Поэтому хотя сладкое и жирное дает временное удовлетворение, но в конечном итоге не помогает. Зато делает нас вялыми и сонными“, - считает Супрун.
Как сообщалось 16 июля, Супрун рассказала о вреде загара.
-Ты у нас тут прям как белая ворона; общество трезвости открыл, спортом занимаешься... А разве ты не знаешь, что от этого напрямую зависит бюджет станицы? Поперек линии партии идешь???
Ешьте сало и будете умными, а не такими как Супрун.