Корабли Украины и НАТО провели совместные учения

Участники учений отрабатывали взаимодействие в составе многонациональных тактических соединений.

В тренировке принимали участие три тактических группы navy.mil.gov.ua

Корабли Постоянной военно-морской группы и противоминной военно-морской группы НАТО провели совместную тренировку типа Passex с кораблями и катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ.

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“Целью маневров является повышение взаимосовместимости, отработки взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и способов применения катерных тактических групп, осуществления совместных противоминных действий в соответствии со стандартами НАТО“, - говорится в сообщении.

В тренировке принимали участие три тактических группы - многоцелевых кораблей, противоминных кораблей и артиллерийских катеров.

“Passex начался с тактического маневрирования всех задействованных сил. Дальше фрегаты De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, Regele Ferdinand МС Румынии, Fatih ВМС Турции и Гетман Сагайдачный ВМС ВСУ отработали упражнения во взаимодействии с катерными тактическими группами в составе малых бронированных артиллерийских катеров ВМС ВСУ Аккерман, Бердянск, Вышгород, Кременчуг и Лубны. Целью первых было отбивание малоразмерных скоростных целей, а вторых - имитация нанесения артиллерийских ударов по боевой группе многоцелевых кораблей“, - говорится в сообщении.

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В ходе тренировки минные тральщики Lupu Dinescu (Румыния), Anamur (Турция) и украинский рейдовый тральщик Геническ произвели поиск и выявление якорных и донных мин (имитаторов), а водолазные группы - их обследование. Вспомогательное германское судно Rhein и украинское морское водолазное судно Почаев выполнили обеспечение поиска обнаруженных мин. К действиям также привлекался вертолет из фрегата De Ruyter, выполнявший элементы тактического маневрирования.

Напомним, 23 июля в Одессу прибыли шесть кораблей НАТО. Они были открыты для посещения жителями и гостями города 24 и 25 июля.

Позже в НАТО рассказали, зачем военные корабли прибыли в Одессу.