На Донбассе погиб украинский разведчик

Смерть наступила в результате подрыва, никаких данных о разведчике не опубликовано.

В зоне проведения ООС погиб один военнослужащий Объединенных сил, разведчик. Смерть наступила в результате подрыва, сообщает пресс-центр ООС в традиционной вечерней сводке пресс-центра ООС.

Ни места, где произошла трагедия ни военного подразделения, в котором служил погибший, ни его имени в сообщении нет.

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Пресс-центр пишет, что всего течение суток с 7:00 утра до 18:00 вечера российские оккупационные войска нарушили режим прекращения огня девять раз.

“Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, майорских, Авдеевка, Марьинка, Лебединский, Гнутово, Павлополь и Широкино. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой “, - сообщают в штабе операции. В целом, ситуация остается контролируемой.

Напомним, ранее ВСУ сообщали что 58 тел погибших на Донбассе остаются неопознанными.