ДТП с микроавтобусом во Львовской области: девять пострадавших

Среди пострадавших гражданин Италии. Несколько человек получили черепно-мозговые травмы, рваные и резанные раны. Все выжили и госпитализированы.

В понедельник, 30 июля во Львовской области произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Skoda Superb 2.0 TDI выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter. В результате ДТП водитель и восемь пассажиров микроавтобуса Volkswagen Transporter получили телесные повреждения. Об этом информирует ZIK.ua со ссылкой на Львовскую ОГА

.Авария произошла неподалеку от села Стоянов Радехивского района, на автотрассе Н-17 сообщением Львов-Луцк.

Есть сведения об обоих водителях и пострадавших. Так, за рулем Шкоды был мужчина 1959 года рождения из Луцка, за рулем Фольксвагена – также мужчина из Луцка, 1980 года рождения.

Из пассажиров, пострадали:

Жительница г. Луцк, 1965 года рождения, диагноз: закрытый перелом костей таза, ушиб поясничного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки слева, ссадины лица слева, госпитализирована в Радеховскую ЦРБ;

Жительница Луцка 1965 года, диагноз: закрытый перелом ребер, госпитализирована в Радеховской ЦРБ;

Гражданин Республики Италия, 1941 года, диагноз: ЧМТ, скальпированная рана теменной области головы справа, закрытый перелом правого и левого плеча, госпитализирован в Радеховскую ЦРБ;

Житель с. Тиверцы Волынской обл., 1987 года рождения, диагноз: ушиб грудной клетки, вывих левого плеча, госпитализирован в Гороховскую ЦРБ;

Жительница с. Тиверцы Волынской обл., 1994 года рождения, диагноз: сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом ребер слева, закрытый перелом левого бедра, госпитализирована в Гороховскую ЦРБ;

Читай также: В Хмельницкой области в ДТП погибли мать с дочерью

Житель Луцка, 1980 года, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибно-скальпированная рана теменной области головы, закрытый перелом ребер слева, госпитализирован в Гороховского ЦРБ;

Житель. Луцк, 1995 года рождения, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибно-рваная рана правого бедра, резаная рана в области локтя и кисти левой руки, госпитализирован в Гороховскую ЦРБ;

Жительница с. Тиверцы, Волынской обл., 1968 года, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, гематома левого глаза, ушибная травма шейного и грудного отдела позвоночника, госпитализирована в Гороховскую ЦРБ;

Жительница Ужгорода, 1963 года, диагноз: закрытый перелом верхней запястья левой голени, от госпитализации отказалась.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве инкассаторы влетели в авто полицейских и перевернулись.