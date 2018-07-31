Во Львове к офису адвоката подложили взрывчатку

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Во Львове на улице Химической возле офиса известного юриста было обнаружено взрывное устройство.

Об этом сообщает Львівський портал.

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“Сотрудники юридической компании Адвокатское объединение Абданк, принадлежащей Назарию Брезицкому, заметили подозрительного неизвестного, который ковырялся в земле у здания офиса фирмы. Когда работник попытался приблизиться к незнакомцу, последний убежал, оставив у дерева предмет, похожий на взрывчатку“, - говорится в сообщении.

Прибывшие на место инцидента правоохранители с помощью служебной собаки установили, что обнаруженный объект действительно содержит взрывчатое вещество.

На данный момент по факту проводится расследования. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Возле офиса известного юриста обнаружено взрывное устройство portal.lviv.ua

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