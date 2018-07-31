Во Львове к офису адвоката подложили взрывчатку
Во Львове на улице Химической возле офиса известного юриста было обнаружено взрывное устройство.
Об этом сообщает Львівський портал.
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“Сотрудники юридической компании Адвокатское объединение Абданк, принадлежащей Назарию Брезицкому, заметили подозрительного неизвестного, который ковырялся в земле у здания офиса фирмы. Когда работник попытался приблизиться к незнакомцу, последний убежал, оставив у дерева предмет, похожий на взрывчатку“, - говорится в сообщении.
Прибывшие на место инцидента правоохранители с помощью служебной собаки установили, что обнаруженный объект действительно содержит взрывчатое вещество.
На данный момент по факту проводится расследования. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщалось 25 июля, под Николаевом в дом депутата горсовета бросили гранату.