В Мариуполе двое пьяных разъезжали на авто с номерами ДНР

Пьяные мужчины вели себя агрессивно и представились полицейским, после задержания, пограничником и контрразведчиком.

Официальной информация по инциденту пока нет facebook.com/Maxim Zhorin

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В Мариуполе полицейские задержали двоих пьяных мужчин, которые разъезжали по городу на авто с номерами боевиков ДНР.

Как сообщил экс-командир полка Азов Максим Жорин на своей странице в Facebook, когда мужчин остановили, они вели себя агрессивно и нагло. Также они представились как сотрудники ГПСУ и контрразведки.

При виде бойцов Азова один из пьяных потерял равновесие facebook.com/Maxim Zhorin

“Рядом также оказались Азовцы, от вида которых один из негодяев потерял равновесие и упал на землю. Если это правда, что они принадлежат к названным структурам, то это действительно ни в какие ворота!“, - написал Жорин.

Официальной информации по данному инциденту пока нет.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси неизвестные избили 42-летнего местного жителя Сергея Лановенко, который был одет в футболку с надписью ДНР.

До этого, в Сети разгорелся скандал из-за новых знаков отличия на беретах украинских пограничников, которые были идентичны символу используемому в боевых подразделениях боевиков ЛДНР.