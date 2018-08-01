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Во Львовской области молния убила мужчину

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Инцидент произошел в селе Смерекив. Обстоятельства гибели устанавливает следствие.
Cмерть наступила в результате удара молнией
Cмерть наступила в результате удара молнией
planetanovosti.com

Во Львовской области от удара молнией погиб мужчина. Об этом сообщает ZIK.ua cо ссылкой на источник в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 

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Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 31 июля, в 16:20. В селе Смерекив (хутор Вербляны) погиб местный житель, мужчина 1968 года рождения,  когда в него ударила молния. 

Подробные обстоятельства гибели мужчины устанавливает следствие. 

Напомним, ранее сообщалось, что 30 июля в Винницкой области молния убила двух человек. 

 
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Теги: Львовская область, молния, смерть, мужчина, убило молнией
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