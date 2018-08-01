Во Львовской области молния убила мужчину

Инцидент произошел в селе Смерекив. Обстоятельства гибели устанавливает следствие.

Во Львовской области от удара молнией погиб мужчина. Об этом сообщает ZIK.ua cо ссылкой на источник в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА,

Читай также: В Донецкой области молния убила женщину и ребенка

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 31 июля, в 16:20. В селе Смерекив (хутор Вербляны) погиб местный житель, мужчина 1968 года рождения, когда в него ударила молния.

Подробные обстоятельства гибели мужчины устанавливает следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 июля в Винницкой области молния убила двух человек.