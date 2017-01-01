В Николаеве подросток на авто сбил 6-летнего мальчика

Дедушка дал порулить внуку.

В Николаеве 31 июля, около 18:25 во дворе жилого дома в Заводском районе подросток на автомобиле совершил наезд на шестилетнего мальчика.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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“59-летний мужчина передал управление автомобилем Опель своему 13-летнему внуку, чтобы научить его управлять транспортным средством. Во время движения несовершеннолетний совершил наезд на шестилетнего велосипедиста, который в этот момент сидел у дороги“, - говорится в сообщении.

Мальчика с полученными телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

“Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований“, - отметили в ГУНП.

mk.npu.gov.ua

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