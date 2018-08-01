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В суде Кривого Рога спели гимн СССР

Комментариев: 5
В ходе дискуссии неизвестные призывали оппонентов спеть гимн "неопределенной территории под названием Украина".

В судебном зале Центрально-Городского районного суда группа неизвестных пела гимн ССР и утверждала, что такой страны как Украина не существует. Об этом сообщает сайт 0564 в среду, 1 августа.

"В Центрально-Городском райсуде судьей Онопченко рассматривается уголовное  дело, касающееся сбыта наркотиков. Сейчас судебный процесс находится на этапе допроса свидетелей. По информации читателя, группа граждан "ворвалась" в зал прямо во время заседания", – говорится в сообщении.

Поскольку на видео не слышно замечания судьи, можно предположить, что он в совещательной комнате, а значит в судебном заседании объявлен перерыв.

В ходе дискуссии между людьми неизвестные начали петь гимн СССР, а также призывали оппонентов спеть "гимн неопределенной территории под названием Украина".

Напомним, 22 февраля нынешнего года в Кривом Роге военные Нацгвардии прошлись парадом с советскими флагами, запрещенными в Украине. Позже командир военной части 3011 полковник Вячеслав Мельника был отстранен из-за этого инцидента.

А в апреле в Одессе во время празднования 74 годовщины освобождения города от нацистов группа людей во время исполнения гимна Украины спела советский марш Священная война.

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Теги: суд, видео, СССР, Кривой Рог, гимн
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Боцман_Кобза    01.08.2018, 22:47
Оценка:  +2
Боцман_Кобза
Больные люди!

"гимн неопределенной территории под названием Украина".

Если территория имеет название, значит она определена. А иначе как? И если это государство признано всеми другими государствами на этой планете, как можно заявлять, что нет такого государства?
Asmo    01.08.2018, 22:47
Оценка:  +1
Asmo
Запрет занимать гос.должности пожизненно!!! Нехрен жалеть сепаратюг...
Splash_in_water    01.08.2018, 22:47
Оценка:  +2
Splash_in_water
Не треба пускати в наш дім туристів з на россіі.
semveter    01.08.2018, 22:40
Оценка:  +2
semveter
Не знал, что Священная война это марш. Нет, маршировать можно и под ламбаду, но таки от этого она маршем не станет. Ох и грамотеи.
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