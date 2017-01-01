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Во Львовской области утонул 50-летний мужчина

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Тело мужчины до сих пор не нашли. Поиски продолжаются.
Мужчина утонул в реке Стрый
Мужчина утонул в реке Стрый
karpaty-ua.org.ua

В городе Жидачов Львовской области произошел несчастный случай – утонул мужчина 50 лет. Об этом сообщает издание ZAXID.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА .

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Отмечается, что инцидент произошел около 12:30. Мужчина, являющийся жителем Нового Раздола, купался с друзьями в реке Стрый, когда внезапно ушел под воду.  Причины и обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

В СМИ добавили, что не так давно произошел еще один несчастный случай на воде. 31 июля водолазы достали из воды тело 23-летнего парня, который утонул в реке Западный Буг в Сокальском районе. Его тело искали три дня.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области в пруду утонул годовалый мальчик.

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Теги: Львовская область, смерть, утонул, мужчина, поиски тела
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