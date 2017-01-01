В Бердянске простились с убитым ветераном АТО Сарматом

Похороны Сармата начались в 15:00 в четверг, 2 августа.

В городе Бердянск Одесской области у здания Исполкома проводили в последний путь активиста и ветерана АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), которого застрелили 31 июля. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает УНН со ссылкой на публикации его побратимов Андрея Маджарова и Антона Пшеничного в Facebook.

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Так, попрощаться с “Сарматом“ пришли сотни людей. Собравшиеся скандировали, в частности, “Герои не умирают! Умирают враги!“

Как сообщил побратим Олешко Антон Пшеничный в Facebook, похороны на кладбище состоятся ориентировочно в 15:00.

“2 августа 2018 года в 12:00 провожаем друга и собрата, добровольца батальона “Донбасс“ Виталия Олешко, позывной “Сармат“, от площади перед исполкомом. Ориентировочно в 15:00 - похороны на кладбище, в 16: 00 - поминки“, - написал Пшеничный.

Напомним, 31 июля в Бердянске на глазах у жены убили активиста, ветерана АТО, Виталия “Сармата“ Олешко. Из-за преступления открыли производство. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации “Сирена“ в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области. Сегодня, 2 августа, четырем задержанным объявили о подозрении.