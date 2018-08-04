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В Одессе группа подростков жестоко избила сверстницу

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Процесс "воспитания" снимали на телефоны несколько подростков.
Сама пострадавшая не оказывала ни малейшего сопротивления
Сама пострадавшая не оказывала ни малейшего сопротивления
скриншот из видео

Правоохранители выясняют обстоятельства вопиющего инцидента, произошедшего 31 июля в Одессе. Около школы №69 на одесских Черемушках группа девочек-подростков избила свою ровесницу.

Видео этого происшествия, появившееся в сети, вызвало негодование и шок у многих одесситов, передает Думская.

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Особой жестокостью отличалась лидер группы. Схватив девочку за волосы, она нещадно наносила удары ногами и кулаками. При этом сама пострадавшая не оказывала ни малейшего сопротивления. Стоявшие рядом мальчики наблюдали за происходящим, изредка давая рекомендации, куда и как бить. 

По информации источников местного издания, это далеко не первый случай подобных разборок данной группы подростков со своими “обидчиками“.

На происшествие отреагировала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. По ее словам, ситуация с избиением девочки изучается сотрудниками правоохранительных органов, а личности воинствующих подростков устанавливаются. Также Елена Буйневич сообщила, что пострадавшей будет оказана помощь, в том числе, психологическая.

Более того, она оценивает происшествие, как первый сигнал бедствия.

“Дети фактически остаются без нашего внимания — работа, быт, проблемы, и самые родные люди в стороне. Школам — главное, предупредить возможные рецидивы“, — подчеркнула Елена Буйневич.

Советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк в свою очередь сообщил, что в настоящее время решается вопрос об открытии производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины — хулиганство группой лиц.

“Личности школьников уже установлены“, — уточнил Форостяк .

Осторожно, на видео присутствуют кадры жестокости и ненормативная лексика.

Как сообщалось 1 августа, в Днепре девочки-подростки жестоко избили ровесницу.

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Теги: подростки, избиение, школьницы, Одесса
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Комментариев (1)
Media-sapiens    04.08.2018, 12:29
Оценка:  +1
Media-sapiens
Шакалья свора...
Бить не умеют, но стараются...
Отправить их туда, где бить умеют!
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