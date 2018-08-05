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Избиение школьницы в Одессе: штраф 51 гривна

Комментариев: 7
Если подростков признают невиновными, родители потерпевшей могут потребовать уголовной ответственности в отношении родителей обидчиц.
Расследование ситуации еще продолжается, и обидчикам грозит уголовная ответственность
Расследование ситуации еще продолжается, и обидчикам грозит уголовная ответственность
скриншот из видео

В Одессе родители девочек-подростков, которые жестоко избили свою сверстницу и сняли это на видео, оштрафованы на 51 гривну. 

Об этом сообщил советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, передает “Украинская Служба Информации“.

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В результате инцидента полиция привлекла родителей подростков, избивших сверстницу, к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в сумме 51 гривны. Однако расследование ситуации еще продолжается.

“Что будет с подростками дальше, решится по результатам следствия. Согласно законодательству Украины, дети старше 12 лет уже могут в некотором смысле нести ответственность за содеянное самостоятельно, вплоть до исправительной колонии“, – рассказал Руслан Форостяк.

Он также подчеркнул, что даже в случае, если подростков признают невиновными, родители потерпевшей могут потребовать уголовной ответственности в отношении родителей обидчиков.

Как сообщалось, 4 апреля в Одессе группа подростков жестоко избила сверстницу.

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Теги: драка, избиение, Одесса, школьницы
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Комментариев (7)
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z-u-b    05.08.2018, 16:11
Оценка:  0
z-u-b
відповісти взаємністю,і тоді дойде,а слова тут зайві
Бугор19    05.08.2018, 15:48
Оценка:  0
Бугор19
был бы я отцом этой девушки, найнял бы таких же малолеток с дед дома не совершенолетних пусть побьют ту девочку и заплатил бы 50грн штрафа)
jeksoncool    05.08.2018, 15:46
Оценка:  +2
jeksoncool
У нас под окнами собираются 11-13-ие подростки. Сплошные громкие маты день и вечер. Соседи начинают возмущаться, сразу же посылают на..й со словами: пошла н..уй страя мразь, или отвали у…бок! Их обливали водой, гоняли палками, ничего не помогает. Апогеем стало как одна 12-яя ш.арина рассказывала
jeksoncool    05.08.2018, 15:47
Оценка:  +1
jeksoncool
как она сосала х.й одну л.ху! Родителей этих тварей нужно расстреливать!!! Растёт страшное поколение, многие конечно не дотянут до 16, но, сколько бед они натворят?
shurag    05.08.2018, 14:56
Оценка:  +11
shurag
и этому нужно дать государственный резонанс с привлечением телевидения и прессы, чтобы эти участницы присутствовали на шу и видели всю ненависть присутствующих и понимали что они чмо и гадость и уроды..
shurag    05.08.2018, 14:54
Оценка:  +11
shurag
каждую из них стоило также кучей отлупить и подольше,чтобы ощутили всю прелесть боли, унижения ,безисходности, страха и прочих прелестей этого сволочизма, а родителей обуть по полной программе ,чтобы занялись своими любимыми чадами, от которых они без без ума и которых считают святыми и без порока.
ZuBBi    05.08.2018, 14:46
Оценка:  +10
ZuBBi
Порешить всех участников по одному !!! Все остальное херня !!!
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