Избиение школьницы в Одессе: штраф 51 гривна
В Одессе родители девочек-подростков, которые жестоко избили свою сверстницу и сняли это на видео, оштрафованы на 51 гривну.
Об этом сообщил советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, передает “Украинская Служба Информации“.
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В результате инцидента полиция привлекла родителей подростков, избивших сверстницу, к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в сумме 51 гривны. Однако расследование ситуации еще продолжается.
“Что будет с подростками дальше, решится по результатам следствия. Согласно законодательству Украины, дети старше 12 лет уже могут в некотором смысле нести ответственность за содеянное самостоятельно, вплоть до исправительной колонии“, – рассказал Руслан Форостяк.
Он также подчеркнул, что даже в случае, если подростков признают невиновными, родители потерпевшей могут потребовать уголовной ответственности в отношении родителей обидчиков.
Как сообщалось, 4 апреля в Одессе группа подростков жестоко избила сверстницу.