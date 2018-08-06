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Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Комментариев: 3
В Киеве расценивают такие действия как пренебрежение со стороны Москвы нормами международного права, обязательствами и договорами.
В МИД напомнили, что Крым неотъемлемая часть Украины
В МИД напомнили, что Крым неотъемлемая часть Украины
EPA/UPG

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом 4 августа президента России Владимира Путина в аннексированный Крым. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, в Киеве назвали визит Путина на территорию аннексированной Россией Автономной Республики Крым и Севастополя несогласованным с украинской стороной.

В МИД подчеркнули, что считают поездки российского президента и российских чиновников на Крымский полуостров “грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины“. В Киеве расценивают такие действия как пренебрежение со стороны Москвы нормами международного права, обязательствами и договорами, которые подписывала в том числе и РФ.

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В украинском МИД заявили, что Крым и Севастополь - это “неотъемлемая часть“ Украины в рамках границ, которые были признаны на международном уровне. В Киеве напомнили, что это признало “все международное сообщество“, которое дало “международно-противоправным деяниям“ России оценку, в том числе посредством введения санкций против Москвы “как государства-оккупанта“.

По данным сайта Кремля, в ходе посещения Крыма 4 августа Путин ознакомился с ходом работ над музейным и театрально-образовательным комплексом в Севастополе. Российский лидер также посетил открытие Второго музыкального фестиваля Опера в Херсонесе на территории музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе. После представления Путин пообщался с артистами, а затем посетил Владимирский собор, где ведутся восстановительные работы.

Напомним, ранее МИД протестовал против визитов чешских депутатов в Крым.

Перед этим глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал новый российский закон о Дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, назвав его “попыткой оправдать преступление“.

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Теги: Крым, Путин, МИД Украины, нота протеста
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Комментариев (4)
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CпасительМаккейн    06.08.2018, 15:26
Оценка:  +2
CпасительМаккейн
Путин любит смеяться.Особенно над потешными насекомыми с душком подгнившего шоколада. ;-Р
bolbos    06.08.2018, 15:46
Оценка:  -2
bolbos
Особенно любит посмеятся, а точнее поплакать о том что у границ роСОСИи будут находится войска нато, в стране в прошлом дружеской.
CпасительМаккейн    06.08.2018, 15:49
Оценка:  -1
CпасительМаккейн
Поверь,имея работоспособные РВСН,волноваться особо не стоит.
bolbos    06.08.2018, 15:52
Оценка:  0
bolbos
Ну а хутин пуй чето переживает, вот и второй карлик сегодня плакал изза другой бывшей дружеской страны Грузии
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