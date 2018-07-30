Лавров назвал "аномалией" отношения Украины и РФ

Российский министр убежден, что большинство украинцев понимают всю нелепость и антиисторичность происходящего.

Сергей Лавров до сих пор уверен, что Украина и Россия братские народы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сложившиеся отношения между Москвой и Киевом является "аномалией". Об этом он заявил на форуме Территория смыслов в понедельник, 30 июля, передает ТАСС.

В частности, российский министр отметил, что большинство украинцев "понимают всю нелепость и антиисторичность происходящего".

"Уверен, что мы (Россия и Украина) братские народы, у нас тысячелетняя общая история. Тот факт, что миллионы украинских граждан ежегодно отдыхают в Крыму, по-моему, одно из лучших свидетельств того, что не удастся вбить клин между нашими народами", - сказал Лавров.

По словам главы МИД, еще во время Оранжевой революции 2004 года западные страны предлагали Украине сделать выбор - с Россией она или с Европой.

"К сожалению, эта логика никуда не исчезла и продолжает оставаться до сих пор в умах наших западных коллег", - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее сообщалось, что во время саммита в Хельсинки 16 июля президент России предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть идею проведения референдума на востоке Украины.

27 июля глава РФ Владимир Путин воздержался от комментариев по поводу возможного референдума на Донбассе, назвав это "чувствительной темой".

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