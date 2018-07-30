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Лавров назвал "аномалией" отношения Украины и РФ

Комментариев: 1
Российский министр убежден, что большинство украинцев понимают всю нелепость и антиисторичность происходящего.
Сергей Лавров до сих пор уверен, что Украина и Россия братские народы
Сергей Лавров до сих пор уверен, что Украина и Россия братские народы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сложившиеся отношения между Москвой и Киевом является "аномалией". Об этом он заявил на форуме Территория смыслов в понедельник, 30 июля, передает ТАСС.

В частности, российский министр отметил, что большинство украинцев "понимают всю нелепость и антиисторичность происходящего".

"Уверен, что мы (Россия и Украина) братские народы, у нас тысячелетняя общая история. Тот факт, что миллионы украинских граждан ежегодно отдыхают в Крыму, по-моему, одно из лучших свидетельств того, что не удастся вбить клин между нашими народами", - сказал Лавров.

По словам главы МИД, еще во время Оранжевой революции 2004 года западные страны предлагали Украине сделать выбор - с Россией она или с Европой.

"К сожалению, эта логика никуда не исчезла и продолжает оставаться до сих пор в умах наших западных коллег", - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее сообщалось, что во время саммита в Хельсинки 16 июля президент России предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть идею проведения референдума на востоке Украины.

27 июля глава РФ Владимир Путин воздержался от комментариев по поводу возможного референдума на Донбассе, назвав это "чувствительной темой".

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Теги: Украина-Россия, МИД РФ, Лавров, отношения, международные отношения, дипломатические отношения, Россия-Украина, украино-российские отношения, сергей лавров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Peyot    30.07.2018, 15:41
Оценка:  +1
Peyot
Унылая лошадь опять сказ - как в лужу перднул! Да как если до окупации крыма и войны на донбасе были у кого сомнения то сейчас уже все Украинцы на 100% знают где наш враг самый подлый и коварный враг который 300 лет назал придумал украсть нашу историю под предлогом родства народов!!!
WTF2wtf    30.07.2018, 15:40
Оценка:  +1
WTF2wtf
Это он аномальным своего президента назвал???
WTF2wtf    30.07.2018, 15:42
Оценка:  0
WTF2wtf
Без личного распоряжения президента никакие российские военные не полезли бы захватывать Крым и Донбасс.
Отсюда и вся "аномалия" ...
WTF2wtf    30.07.2018, 15:43
Оценка:  0
WTF2wtf
Да, мы были долгое время "братскими народами".
Но президент России перечеркнул ВСЕ в 2014-м и сделал нас врагами в рекордные сроки (((
Coюзник    30.07.2018, 15:33
Оценка:  +2
Coюзник
А в чем аномальность??? В том что раз в 100 лет "русские" с оружием в руках приходят в Украину убивать????
Что бы затем уничтожать оставшихся в ГУЛАГах????
Coюзник    30.07.2018, 15:35
Оценка:  +3
Coюзник
Ну разные мы ... украинцы любят свободу, а русские рабство ... вот и вся разница
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