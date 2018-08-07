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В Карпатах заблудилась группа туристов

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К счастью, все путешественники найдены живыми и здоровыми.
Туристы, заблудившиеся на горе Лопата, найдены живыми и здоровыми
Туристы, заблудившиеся на горе Лопата, найдены живыми и здоровыми
wanders.com.ua

Поздно веером 6 августа группа туристов потерялась в Карпатах, на горе Лопата, что в Сколевском районе Львовской области. Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на источники во Львовской Облгосадминистрации. 

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“6 августа в 22.32 в ГУ ГСЧС  во Львовской области поступило сообщение о том, что на горе Лопата (Сколевский район) заблудилась группа туристов из девяти человек. Славская поисково-спасательная группа нашла заблудившихся в 23:42 в трех километрах от базы отдыха Гуцулка на окраине города Сколе“ , - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что медицинская помощь туристам не потребовалась. 

Напомним, в конце июля в Индонезии после землетрясения более 500 альпинистов оказались заблокированы на горе. 

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Теги: Львовская область, Карпаты, туристы, горы, заблудились
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