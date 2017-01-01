В Грузии погиб украинский турист, его тело спускают с гор

В месте проведения спасательной операции сложные погодные условия.

В Грузии проводится спасательная операция по спуску тела украинского туриста, погибшего в районе вершины горы Тетнульд в Сванетии.

Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями страны, пишет Грузия онлайн.

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По данным спасателей, второго туриста из Украины удалось эвакуировать, однако спасательная операция была приостановлена из-за сложных погодных условий. Отмечается, что в горах идет снегопад, стоит туман и сильный ветер, что делает невозможным работу спасательного вертолета. Также есть угроза схода лавин. В ведомстве планировали возобновить операцию по спуску тела украинца утром, 24 июля.

Как сообщалось 19 июля, в горах Грузии потерялись два украинских туриста. Их обнаружили в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия, однако из-за погодных условий к украинцам не могли попасть спасатели.