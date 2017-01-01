Под Запорожьем в вагоне с каолиновой глиной нашли боеприпасы

Правоохранители доставили боеприпасы в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминальный центр.

В ящике были гранаты Ф-1, корпусы гранат РГД-5 и дымовые шашки zp.npu.gov.ua

Правоохранители вместе с работниками железнодорожной станции Камыш-Заря обнаружили в одном из вагонов грузового состава с каолином ящик с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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Отмечается, что изъяты следующие боеприпасы: 27 корпусов гранат Ф-1, 44 запали УЗРГМ, 13 корпусов гранат РГД-5, 1080 патронов калибра 5,45 мм, 2 дымовые шашки РГД-2Б.

Как сообщалось 6 августа, полицейские нашли 40 гранат в грузовом поезде.