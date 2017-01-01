Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Запорожьем в вагоне с каолиновой глиной нашли боеприпасы

Комментариев: 0
Правоохранители доставили боеприпасы в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминальный центр.
В ящике были гранаты Ф-1, корпусы гранат РГД-5 и дымовые шашки
В ящике были гранаты Ф-1, корпусы гранат РГД-5 и дымовые шашки
zp.npu.gov.ua

Правоохранители вместе с работниками железнодорожной станции Камыш-Заря обнаружили в одном из вагонов грузового состава с каолином ящик с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Читай также: В Никополе мужчина держал в гаражах крупный арсенал оружия

Отмечается, что изъяты следующие боеприпасы: 27 корпусов гранат Ф-1, 44 запали УЗРГМ, 13 корпусов гранат РГД-5, 1080 патронов калибра 5,45 мм, 2 дымовые шашки РГД-2Б.

Как сообщалось 6 августа, полицейские нашли 40 гранат в грузовом поезде.

Поделись:
Теги: боеприпасы, вагон, Запорожская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь