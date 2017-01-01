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В Донецкой области подросток на мопеде сбил коляску с ребенком

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Полуторамесячная девочка госпитализирована с тяжелыми травмами.
От удара младенца выкинуло из коляски
От удара младенца выкинуло из коляски
dn.npu.gov.ua

В поселке Донское (Донецкая область) подросток на мопеде наехал на коляску с младенцем, в результате чего полуторамесячная девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает полиция области.

Об инциденте в полицию заявила 32-летняя женщина. На месте полиция установила, что родители вместе с маленькой дочкой в коляске и старшим сыном вышли на прогулку. В этот момент в коляску въехал подросток на мопеде. В результате столкновения младенец выпал из коляски, получив телесные повреждения.

Мать сразу вызвала скорую
Мать сразу вызвала скорую
dn.npu.gov.ua

Мать сразу вызвала полицию и врачей. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение Мариуполя.

По данному факту возбуждено уголовное производство, начато досудебное расследование.

Напомним, в ночь на 19 июля в Киеве на Троещине произошло ДТП - трое несовершеннолетних подростков упали с мопеда и травмировались.

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Теги: Донбасс, подростки, мопед, коляска, ДТП, ребенок
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