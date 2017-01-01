В Запорожье раскопали женское захоронение времен сврматов

Специалисты нашли женские останки, бронзовый зеркальце, лепной горшок и несколько бусин.

В Запорожье, на историческом могильнике Мамай-Гора археологи раскопали уникальное женское захоронение сарматских времен. Об этом сказано на странице Мамай-Горы в Facebook.

Находку обнаружили 28 июля, однако известно о ней стало лишь во вторник, 7 августа. Кроме останков захороненной женщины, специалисты нашли бронзовое зеркальце, лепной горшок и несколько бусин.

“Горшок был лепной, из темного теста, по характеру очень похож на скифский. Необычным его элементом было только наличие четырех небольших “ушек“. Поэтому версия об отнесении памятника к скифскому времени была изначально принята за основную“, - говорится в сообщении.

Археологи за работой facebook.com/mamaigora

Из-за бусинок, найденных в области верхних конечностей и плечей, стало понятно, что захоронение принадлежит представительнице женского пола.

Первончально находку отнесли ко временам скифов facebook.com/mamaigora

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“В конце концов, под правым плечом мы наткнулись на небольшое бронзовое зеркальце. Девушки и в древности любили прихорашиваться. На обратной его стороне находился хороший цветастый орнамент. И именно этот орнамент позволил одному из руководителей нашей экспедиции, Геннадию Николаевичу Тощеву, датировать данное захоронение сарматским временем. По его словам, идентичные орнаменты уже были зафиксированы на сарматских памятниках “, - добавили в сообщении.

Позже оказалось, что захороненние принадлежит к эпохе сарматов facebook.com/mamaigora

На всей территории Мамай-горы, это лишь второе захоронение, из исследованных за последние 30 лет, относящееся к сарматскому времени.

Напомним, 1 августа сообщалось, что под Ровно археологи начали раскапывать стоянку, которой 15 тысяч лет.