Боевики "ДНР" избили и закопали живьем военного из РФ - Минобороны

После избиения, боевики ушли в самоволку, рассказал спикер Минобороны.

Три боевика террористической организации ДНР избили и закопали живьем военного-контрактника из РФ. Об этом сообщает издание Українські Новини со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Александра Мотузяныка.

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Как завил Мотузянык, 7 августа на передовой позиции одной из частей 1-го армейского корпуса “Донецк“ Вооруженных сил России 3 военнослужащих нанесли тяжкие телесные повреждения другому - российскому контрактнику. Они закопали его живьем, после чего самовольно оставили место службы“, - сообщил он.

В связи с увеличением количества фактов дезертирства российских военных на Донбассе усилены меры по их поиску и задержанию.

Напомним, ранее сообщалось, что “депутата ЛНР“ приговорили к восьми годам тюрьмы