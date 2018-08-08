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Боевики "ДНР" избили и закопали живьем военного из РФ - Минобороны

Комментариев: 5
После избиения, боевики ушли в самоволку, рассказал спикер Минобороны.
О происшествии рассказал спикер Министерства обороны
О происшествии рассказал спикер Министерства обороны
korrespondent.net

Три боевика террористической организации ДНР избили и закопали живьем военного-контрактника из РФ. Об этом сообщает издание Українські Новини со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Александра Мотузяныка.

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Как завил Мотузянык, 7 августа на передовой позиции одной из частей 1-го армейского корпуса “Донецк“ Вооруженных сил России 3 военнослужащих нанесли тяжкие телесные повреждения другому - российскому контрактнику. Они закопали его живьем, после чего самовольно оставили место службы“, - сообщил он.

В связи с увеличением количества фактов дезертирства российских военных на Донбассе усилены меры по их поиску и задержанию.

Напомним, ранее сообщалось, что “депутата ЛНР“ приговорили к восьми годам тюрьмы 

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Теги: ДНР, боевики, военный РФ, избиение, Минобороны
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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    08.08.2018, 15:47
Оценка:  +1
Колишній-східняк
На фото на улице не видно ни одного человека. Это такой теперь Донецк?
Serg2176    08.08.2018, 14:48
Оценка:  +4
Serg2176
и судить их нельзя, потому как военных рф там нет
Gagarinn    08.08.2018, 14:39
Оценка:  +1
Gagarinn
Все логично, собака должна лежать в земле.
темп    08.08.2018, 14:30
Оценка:  +5
темп
Зверьё
Колишній-східняк    08.08.2018, 14:07
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Народні месники, мля.
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