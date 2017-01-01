Укрзализныця назначила четыре поезда ко Дню независимости

В течение сезона летних перевозок дополнительно курсируют 23 летних поезда и увеличена периодичность курсирования шести круглогодичных поездов.

Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда по случаю празднования Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд №177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 5:27 и прибытием в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении поезд отправится из Хмельницкого в 14:04 и прибудет в Киев в 20:43.

Поезд №179 Киев - Днепр отправится в рейсы 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 08:20 и прибытием в Днепр в 17:58.

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Поезд №197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 23 и 27 августа с отправлением из Киева в 7:28 и прибытием в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд №243/244 Киев - Львов будет курсировать 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 5:18, прибытием во Львов в 14:20. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 09:40 и прибывать в столицу в 19:05.

Кроме того, в течение сезона летних перевозок дополнительно курсируют 23 летних поезда и увеличена периодичность курсирования шести круглогодичных поездов.

Ранее Укрзализныця опубликовала расписание движения поезда “четырех столиц“ Киев-Минск-Вильнюс-Рига, который начнет курсировать в сентябре. Продолжительность поездки составит более 19 часов.