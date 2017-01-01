В Украине появятся новые стандарты платных номерных знаков

Новые буквенные сочетания введут только для платных номеров. Нововведение объясняют нехваткой цифровых комбинаций.

Теперь для каждого региона будут действовать два буквенных сочетания (архивное фото) Пресс-служба МВД Украины

Номерные знаки с новыми кодами регионов планируют вскоре ввести в МВД. Об этом в среду, 8 августа, сообщает Сегодня со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

По информации центра, государственным стандартом было предусмотрено по два кода номерных знаков для каждого региона. Но все платные номерные знаки с одним из кодов уже выбрали ранее, поэтому теперь будет использоваться следующая серия.

"Речь идет исключительно об использовании нового кода для платных номерных знаков. Это такие комбинации, как от 0001 до 0009, от 1111 до 9999. Заявления на их получение можно оформить в соответствующем регионе", – отмечает руководитель коммуникаций Главного сервисного центра Инга Вишневская.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается проект закона, который позволит также заказать необходимый номер онлайн.

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