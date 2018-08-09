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В Одесской области будут судить главаря террористов

Комментариев: 2
Группировка готовилась развернуть террористическую деятельность на территории Херсонской области.
Террористы заготовили мины, противотанковые гранаты и пластид
Террористы заготовили мины, противотанковые гранаты и пластид
facebook.com/Прокуратура Одеської Області

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Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в создании и содействии деятельности террористической группировки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

“Обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя Одессы, подозреваемого в создании террористической группы, руководстве, организационном содействии деятельности этой группировки и других преступлениях, направлен в суд”, — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

В ходе специального (заочного) следствия установлено, что находясь на временно неподконтрольной территории, в сговоре с другими лицами это лицо под позывным Одесса создало террористическую группу.

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Группировка должна была “специализироваться” на террористической деятельности на территории города Херсона и Херсонской области, используя противопехотные мины, реактивные противотанковые гранаты, взрывчатые вещества пластида, малогабаритные реактивные огнеметы и тому подобное. Оружие и боеприпасы злоумышленники скупали на территории Одессы и хранили в гаражном помещении.

Благодаря совместно принятым мерам прокуратуры и УСБУ в Одесской области деятельность террористической группы удалось нейтрализовать на стадии оснащения оружием.

Следует отметить, что в отношении других трех обвиняемых сообщников продолжается судебное разбирательство в Приморском районном суде. По ходатайству прокуратуры Одесской области они находятся под стражей.

Как сообщалось 8 августа, в Одессе полицейскую пытался взорвать гранатой бывший муж.

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Теги: Терроризм, Одесса, Херсонская область, боеприпасы
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Комментариев (3)
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Владимир2911    09.08.2018, 11:48
Оценка:  +1
Владимир2911
"Оружие и боеприпасы злоумышленники скупали на территории Одессы и хранили в гаражном помещении."- а КТО продавал и ОТКУДА брал для продажи всё это?
Letohradek    09.08.2018, 11:51
Оценка:  +1
Letohradek
Думаешь, не СБУ узнает об этом?
krolikoff_net    09.08.2018, 12:03
Оценка:  +1
krolikoff_net
ПМР рядом. Там гигантские складsы, и граница охраняется слабовато.
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