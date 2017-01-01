В Полтавской области Mercedes въехал в остановку, есть погибший
Вчера, 9 августа, около 20:00 на автодороге Киев-Харьков, вблизи села Попово-Рокита автомобиль Mercedes-Benz въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего водитель погиб на месте происшествия.
Об этом сообщилотдел коммуникации полиции Полтавской области.
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По предварительной информации, автомобиль Mercedes-Benz под управлением 37-летнего жителя Полтавы въехал в автобусную остановку. Водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.
38-летний пассажир Mercedes-Benz получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу. В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Как сообщалось 10 августа, в Подмосковье засняли, как автобус въехал в толпу.