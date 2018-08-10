В НАБУ анонсировали новые подозрения депутатам

Сытник напомнил, что сейчас в суде находится дело экс-нардепа Николая Мартыненко, депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков знакомятся с материалами “янтарного дела“, расследование которого завершено.

Сытник говорит о "интересных наработках" по депутатам УНИАН

Глава НАБУ Артем Сытник во время брифинга заявил, что Национальное антикоррупционное бюро подготовило проекты подозрений в делах, в которых фигурируют народные депутаты.

“Несмотря на проблемы... детективы и прокуроры двигаются, и сейчас есть интересные наработки по другим делам“, - рассказал Сытник, передает УП.

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По его словам, подготовлены и предварительно согласованы с прокурорами проекты подозрений “в делах, где фигурируют, в том числе, народные депутаты Украины“.

Глава НАБУ отметил, что проекты будут направляться Специализированную антикоррупционную прокуратуру для того, “чтобы в дальнейшем, возможно, даже выходить на Верховную Раду Украины“.

Он также напомнил, что сейчас в суде находится дело экс-нардепа Николая Мартыненко, депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков знакомятся с материалами “янтарного дела“, расследование которого завершено.

Напомним, 3 августа Апелляционный суд Киева отменил решение Национального антикоррупционного бюро о закрытии дела о недостоверном декларировании против бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Ранее, 31 июля, Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту разглашения данных предварительного расследования работниками НАБУ.