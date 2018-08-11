У Сенцова могут отказать органы – адвокат

Принудительное кормление приравнивается европейским судом к пытке и его нельзя назвать спасительным решением для Олега Сенцова.

У украинкого режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме в Лабытнанги, в ближайшее время могут отказать внутренние органы. Об этом в эфире радио Крым.Реалии сказал его адвокат Сенцова Дмитрий Динзе поздно вечером в пятницу, 10 августа.

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По его словам, четвертый кризис у Сенцова, который голодает почти три месяца, будет сопровождаться постепенным отказом внутренних органов.

"Третий кризис опасен тем, что на фоне голодовки органы начинают потихоньку готовиться к отказу, человеку становится плохо – что и происходит с Олегом Сенцовым. Врачи сами говорят ему, что наступление четвертого кризиса зависит от индивидуальных особенностей организма. Он может случиться завтра, или через неделю, или через месяц", – сообщил адвокат.

Руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров добавил, что принудительное кормление нельзя назвать спасительным решением для Сенцова.

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"Принудительное кормление приравнивается европейским судом к пытке и оказывает негативное влияние на ослабленный организм, несмотря на попадание в него питательных веществ. Поэтому тут очень большой вопрос, хорошо это или плохо. Принудительное кормление не является гарантией спасения жизни Олега Сенцова", – заключил Захаров.

Накануне врачи из больницы Лабытнанги провели многочасовой консилиум у Олега Сенцова. Ранее его сестра Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом состоянии" Сенцова, который, по ее словам, уже не встает с постели.

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что у Сенцова наблюдается третий затяжной кризис.