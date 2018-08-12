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В Кривом Роге инкассаторы на зебре сбили пешехода

Комментариев: 2
Водитель инкассаторской машины утверждает, что пешеход был пьян, полиция пока этого не подтверждает.
Мужчина получил травмы головы и был госпитализирован
Мужчина получил травмы головы и был госпитализирован
krivbass.city

В Металлургическом районе Кривого Рога машина инкассаторов сбила пешехода на зебре. Об этом сообщает krivbass.city. 

“Примерно в 18:00 на улице Виталия Матусевича случилось ДТП. Инкассаторская машина двигалась в сторону автовокзала. На одном из участков дороги авто сбило мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу“, - говорится в сообщении.

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Мужчина получил травмы головы и был госпитализирован. Водитель инкассаторской машины утверждает, что пешеход был пьян, полиция пока этого не подтверждает. 

Все детали и обстоятельства происшествия установят полицейские.

Напомним, 30 июля в Полтаве на перекрестке улиц Бирюзова и Юрченко столкнулись автомобиль инкассаторов и полицейская машина, в результате чего превый перевернулся.

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Теги: Кривой рог, ДТП, инкассаторы, пешеход
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Комментариев (2)
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BOOTSMANN    12.08.2018, 11:58
Оценка:  +3
BOOTSMANN
Водители инкассаторских машин самые наглые и агрессивные на дорогах. наверняка мужик всё по правилам переходил.
Конфузий    12.08.2018, 11:30
Оценка:  +3
Конфузий
Так и что если пьяный? Нельзя дорогу переходить? Перелетать что ли? А эти инкассаторы носятся по дорогам как хотят и правила нарушают направо и налево.
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