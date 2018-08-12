В Кривом Роге инкассаторы на зебре сбили пешехода

Водитель инкассаторской машины утверждает, что пешеход был пьян, полиция пока этого не подтверждает.

Мужчина получил травмы головы и был госпитализирован krivbass.city

В Металлургическом районе Кривого Рога машина инкассаторов сбила пешехода на зебре. Об этом сообщает krivbass.city.

“Примерно в 18:00 на улице Виталия Матусевича случилось ДТП. Инкассаторская машина двигалась в сторону автовокзала. На одном из участков дороги авто сбило мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу“, - говорится в сообщении.

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Мужчина получил травмы головы и был госпитализирован. Водитель инкассаторской машины утверждает, что пешеход был пьян, полиция пока этого не подтверждает.

Все детали и обстоятельства происшествия установят полицейские.

Напомним, 30 июля в Полтаве на перекрестке улиц Бирюзова и Юрченко столкнулись автомобиль инкассаторов и полицейская машина, в результате чего превый перевернулся.