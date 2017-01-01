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В Запорожье лидера Полка Победы облили зеленкой

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Также пострадала мать погибшего нардепа Ирины Бережной - Елена Бережная.
В Запорожье лидера Полка Победы облили зеленкой
© zanoza-news.com
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В Запорожье лидера Полка Победы облили зеленкой
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В воскресенье, 14 октября, в Запорожье перед митингом Полк Победы, который был приурочен в честь 75-ой годовщины освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, неизвестные облили зеленкой организатора и экс-регионала Андрея Иванова.

Об этом сообщает издание  Zanoza.

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“За час до намеченной акция в кафе Фиеста на бульваре Шевченко, в котором Иванов сидел с соратниками, зашли несколько мужчин в военной форме. Завязалась потасовка, в ходе которой экс-регионала облили зеленкой“ - говорится в сообщении.

Также пострадала мать погибшего нардепа Ирины Бережной - Елена Бережная. При этом запланированный митинг организаторы все же провели.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве у Лавры полиция задержала 122 человека.

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Теги: запорожье, пол победы, елена бережная, андрей иванов
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