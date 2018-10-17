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Порошенко прокомментировал массовое убийство в Керчи

Комментариев: 22
Президент заявил, что для Украины важно расследование трагедии в Крыму и сообщил, что Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство.
Петр Порошенко выразил сочувствие родственникам погибших в Керчи
Петр Порошенко выразил сочувствие родственникам погибших в Керчи
скриншот

Президент Украины Петр Порошенко выразил сочувствие украинцам, которые потеряли детей и близких во время взрыва в керченском колледже. Об этом Порошенко в среду, 17 октября, написал в своем микроблоге в Twitter.

Он также сообщил, что Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по статье теракт по факту взрыва.

По словам Порошенко, расследование таких дел является важным для Украины, так как Крым – украинская территория, а погибшие являлись украинскими гражданами.

Следствие восстановило хронологию бойни в Керчи

Напомним, число погибших в Керчи выросло до 19 человек. Также госпитализировано с различными ранениями 39 человек.

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Теги: Крым, взрыв, прокуратура, убийство, Порошенко, расследование, Керчь, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (23)
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Gidnyk    17.10.2018, 21:28
Оценка:  0
Gidnyk
Президент Украины Петр Порошенко выразил сочувствие украинцам, которые потеряли детей и близких во время взрыва в керченском колледже----------- А если там не только украинцы им сочувствие можно не выражать? Какой же он конченый выблядок.
Letohradek    17.10.2018, 21:34
Оценка:  -1
Letohradek
конченый выблядок, К гражданам расии, которых периодически взрывает ФСБ, должен выражать соболезнование кремлевский подонок
Гонзело    17.10.2018, 21:12
Оценка:  -4
Гонзело
Помочь стать второй раз президентом этому маньяку,может только Путин.Но лишь для того чтобы затем сразу же поддержать организацию нового Майдана с последующим развалом Украины.В общем,участь маньяка Педи в любом ,незавидная.
Letohradek    17.10.2018, 21:28
Оценка:  -2
Letohradek
Майдан невозможно организовать! Майданы образовываются спонтанно, в случаях узурпации власти! В Украине ничего подобного не предвидится, как бы рашистская быдлота не воняла на форумах
Гонзело    17.10.2018, 21:38
Оценка:  -1
Гонзело
Ахахахахахахаха!Бабушка Виолетта,тьфу,дедушка Виолетт,ты сделала мой вечер!Только вот твоя пропаганда 5-го канала,вот уже года три как никого не вречатляет.Только смешит.)))))))))
Гонзело    17.10.2018, 21:01
Оценка:  -4
Гонзело
Этот убийца знает что после смены власти его ждёт суд.Это в лучшем случае.Поэтому он будет держаться за власть до последнего.Но если он не уйдёт сам,будет новый Майдан.И тогда суда уже не будет.Будет эшафот и"остаточне прощавай".
Letohradek    17.10.2018, 21:04
Оценка:  +1
Letohradek
Дамбасня уже собирала Майдан в мариинском парке ... Кстати, этих быдлюков услышали, поэтому у них сейчас война
Колишній-східняк    17.10.2018, 21:04
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Этого "убийцу" выберут президентом на второй срок. Вот увидишь!
Letohradek    17.10.2018, 21:06
Оценка:  0
Letohradek
Ватный баран надеется на реванш "партии областей" ))))))
Гонзело    17.10.2018, 20:26
Оценка:  -3
Гонзело
На самом Порошенко крови больше чем на всех маньяках и террористах вместе взятых.
Letohradek    17.10.2018, 20:40
Оценка:  +1
Letohradek
Или факты в подтверждение, или закрой свое грязное "рот"!
Гонзело    17.10.2018, 20:53
Оценка:  -1
Гонзело
Какие тебе нужны факты,старушка Виолетта?Десятки тысяч мирных жителей Донбасса,которые были убиты в ходе наступательной АТО,тебе ни о чём не говорят?Власть сменится и твоему хозяину-маньяку,придётся за эти смерти ответить.
Letohradek    17.10.2018, 20:59
Оценка:  +1
Letohradek
Вонючка рашистская, я же попросил факты а не киселевские бла-бла-бла ...
Гонзело    17.10.2018, 21:03
Оценка:  -4
Гонзело
Ты попросил?Так ты не бабушка Виолетта,а дедушка Виолетт?Фу,гидота!Слава Богу Ирина Михайловна не дожила до такого позора и не узнала что её дочь сменила пол...
Letohradek    17.10.2018, 21:04
Оценка:  +1
Letohradek
У тебя шизофрения!
Гонзело    17.10.2018, 21:07
Оценка:  -2
Гонзело
Теперь я абсолютно согласен с этой твоей фразой,которую ты ежедневно произносишь,стоя перед зеркалом...
ВосставшийИзБана    17.10.2018, 20:51
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 Гонзело

Ага. Он сам лично по ночам ходит и кишки пускает.
Колишній-східняк    17.10.2018, 21:08
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Вы бы у себя там за поребриком посчитали сколько крови на Путине. Вспомните Чечню, Грузию, Украину, Сирию...
Гонзело    17.10.2018, 21:14
Оценка:  -1
Гонзело
Спасибо,теперь буду знать,что Киев,в котором я живу,находится"за поребриком".А до Путина мне нет дела,пусть ему оценку граждане России дают.
Люблю_Украину    17.10.2018, 20:23
Оценка:  -2
Люблю_Украину
Мог бы съездить на место трагедии, пообщаться с родными и близкими погибших, выделить материальную помощь, что толку со слов?
whitewo00    17.10.2018, 20:38
Оценка:  +3
whitewo00
На оккупированную территорию? Слишком толсто
Letohradek    17.10.2018, 20:41
Оценка:  0
Letohradek
Ватному барану надо, что-то молоть, вот и мелет ...
Люблю_Украину    17.10.2018, 21:41
Оценка:  0
Люблю_Украину
Леторадек, ты странный троль. Киев, ватный и за поребриком, Днепр ватный и за поребриком? Ты такой лентяй, ты хотя бы все копипасти с методички со своей провластной ,а то одно и то же. самому не стыдно? Премию не дадут за жополизство
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