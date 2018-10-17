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Взрыв в Крыму: появилось видео внутри колледжа в момент стрельбы

Комментариев: 1
Опубликованы видео пробегающих мимо трупов и спасающихся через окна учителей и детей во время стрельбы в одном из колледжей Керчи.

В сети появились видео пробегающих мимо трупов и спасающихся через окна учителей и детей во время стрельбы в одном из колледжей Керчи (аннексированный Крым). Соответствующие видео опубликованы в среду, 17 октября, в Telegram-канале Mash.

В частности, на одном из видео группа учеников с преподавательницей выбирались из верхних этажей колледжа. Они сумели тихо мимо тел погибших и раненых спуститься по лестнице на первый этаж и выбраться на улицу через окно.

В то же время на другом видео девушки бежали по лестнице при звуках стрельбы, которые четко звучали рядом.

Напомним, около 12:00 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек и около 50 пострадали. Отмечено, что в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт. По данным следствия, неустановленное взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

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Теги: Крым, видео, подростки, стрельба, взрыв, нападение, Керчь, бойня, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Женек    17.10.2018, 22:41
Оценка:  +1
Женек
Ужас , аж сердце разрывается от увиденного и услышанного , бедные дети
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