Взрыв в Керчи: тела погибших вывозят из колледжа

Погибших начинают вывозить из здания, они будут доставлены в городской морг на улице Желябова. Там будет проводиться и опознание.

В Керчи, что в аннексированном Крыму, начали вывозить тела погибших из колледжа после стрельбы и взрыва в учебном заведении. Об этом со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы города сообщает в среду, 17 октября, Интерфакс.

"Погибших начинают вывозить из здания, они будут доставлены в городской морг на улице Желябова. Там будет проводиться и опознание", - сказал представитель службы.

В ведомстве также пообещали вскоре обнародовать списки погибших.

Также стало известно, что после стрельбы в керченском колледже 12 из 53 раненых находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, сообщается, что директор колледжа будет участвовать в установлении личностей всех тяжелораненых.

Собеседник агентства также рассказал, что окружение из здания колледжа снимать пока не планируется.

Напомним, около 12:00 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек и около 50 пострадали. Отмечено, что в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт. По данным следствия, неустановленное взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

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