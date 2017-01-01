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В Чернобыле поймали пятерых сталкеров

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На правонарушителей составлены административные протоколы.
Пятеро экстремальных туристов задержаны в зоне отчуждения
Пятеро экстремальных туристов задержаны в зоне отчуждения
kv.npu.gov.ua

В зоне отчуждения ЧАЭС, неподалеку от города Припять были задержаны пятеро молодых людей в возрасте 19, 20, 23 и 24 лет.

Об этом в четверг, 18 октября, сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.

Мужчины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

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В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 “Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению“ Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Ивановский районного суда Киевской области для принятия решения.

Напомним, 15 августа в Чернобыльской зоне задержали двух сталкеров из Польши. А 4 августа на экстремальном туризме "попались" двое жителей Донецка. 

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Теги: Чернобыль, Припять, Зона отчуждения, сталкеры, задержание
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