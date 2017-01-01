Появилось видео со стрелком из Керчи перед бойней

Стрелок попал в здание колледжа через запасную дверь и достал оружие в неработающем туалете на втором этаже.

Студент керченского колледжа Владислав Росляков, чтобы не привлекать внимание сотрудников заведения, зашел на территорию не через главный вход. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает Телеграмм-канал Mash.

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Видео с камер наблюдения колледжа в Керчи 2 0:00 / 00:36

Отмечается, что стрелок перелез через забор. Затем пробрался в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж.

“Там парень направился прямиком в неработающий туалет (он был закрыт на ремонт). Там переоделся, достал оружие и пошел по этажам“, - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в корпусе колледжа вчера работали 52 камеры. Именно по ним отслеживали путь Рослякова. Записи до сих пор отсматривают несколько специалистов.

Ранее сообщалось, что стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу. После этого он вернулся в библиотеку на втором этаже и застрелился.

Также появилось видео из оружейного магазина, где стрелок покупал патроны. Отметим, со вчерашнего дня число жертв бойни выросло до 21.