Бойня в Керчи: появился список погибших

Пока опубликован список из 20 погибших, однако на данный момент известно 21 смерти.

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“Власти“ аннексированного Крыма опубликовали список опознанных жертв бойни в керченском колледже, которую устроил 18-летний студент Владислав Росляков.

В списке погибших указывается 19 человек, однако известно, что количество погибших уже возросло до 21.

Список погибших:

Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

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Отмечается, что среди погибших 15 студентов, из них несовершеннолетних - 6 человек; взрослых - 5 человек. СМИ ранее указывали, что двух пострадавших при взрыве не удается опознать.

Отметим, в больницах находятся 44 человека, 5 из которых - в коме. Сегодня раненых начали развозить в другие города.

Telegram-канал Mash опубликовал фотографии погибших.

Ранее, оперативный штаб, организованный на месте массовой стрельбы в колледже в Керчи, обнародовал список 47 пострадавших.

До этого, в Сети появились видео пробегающих мимо трупов и спасающихся через окна учителей и детей во время стрельбы в колледже Керчи.