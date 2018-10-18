Бойня в Керчи: появился список погибших
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“Власти“ аннексированного Крыма опубликовали список опознанных жертв бойни в керченском колледже, которую устроил 18-летний студент Владислав Росляков.
В списке погибших указывается 19 человек, однако известно, что количество погибших уже возросло до 21.
Список погибших:
- Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
- Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
- Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
- Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
- Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
- Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
- Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
- Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
- Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
- Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
- Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
- Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
- Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
- Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
- Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
- Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения
- Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
- Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
- Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
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Отмечается, что среди погибших 15 студентов, из них несовершеннолетних - 6 человек; взрослых - 5 человек. СМИ ранее указывали, что двух пострадавших при взрыве не удается опознать.
Отметим, в больницах находятся 44 человека, 5 из которых - в коме. Сегодня раненых начали развозить в другие города.
Telegram-канал Mash опубликовал фотографии погибших.
Ранее, оперативный штаб, организованный на месте массовой стрельбы в колледже в Керчи, обнародовал список 47 пострадавших.
До этого, в Сети появились видео пробегающих мимо трупов и спасающихся через окна учителей и детей во время стрельбы в колледже Керчи.