В Житомире у кафе ножом ранили парня

Злоумышленники скрылись на автомобиле.

Пострадавший с ножевым ранениием ноги доставлен в больницу скриншот из видео

В Житомире четверо неизвестных напали на мужчину и ранили его ножом. Пострадавший госпитализирован с травмой ноги. Инцидент произошел на площади Соборной, возле кафе Мандры. Об этом в пятницу, 19 октября, пишет Житомир.info, ссылаясь на пресс-секретаря ГУ Нацполиции Житомирской области Аллу Ващенко.

“Около 17.10 возле кафе Мандры в Житомире неизвестные нанесли ножевое ранение в ногу мужчине. Сейчас он госпитализирован“, - заявила она.

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В свою очередь очевидцы инцидента рассказали, что у выхода из кафе трое мужчин начали конфликт с парнем, который был с девушкой. Впоследствии в заведение подъехал на автомобиле еще один человек, который ранил парня ножом.

Кроме этого, люди отметили, что один из посетителей у кафе выстрелил в воздух из травматического оружия, чтобы напугать нападавших. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле BMW черного цвета.

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“Сейчас продолжается установление всех обстоятельств и поиск автомобиля“, - добавила Ващенко.

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