Инцидент произошел во время конфликта в пьяной компании. Пострадавший получил ранение в сердце.

В Херсоне пьяный выстрелил товарищу в сердце - пострадавшего госпитализировали gettyimages.com

В Херсоне конфликт в пьяной компании перерос в стрельбу. Один из участников конфликта выстрелил в сердце другому. Инцидент произошел в среду, 17 октября, на проспекте Святых Кирилла и Мефодия. пишет сайт Херсонці.

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Перестрелка произошла вечером. Один из участников ссоры достал пистолет и выстрелил в своего оппонента, которым оказался 25-летний парень. В результате выстрела юноша получил ранение в область сердца.

На место случившегося прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала потерпевшего.

Сотрудники правоохранительныхорганов нашли стрелка. Пистолета при нем не оказалось и свою вину он не признает.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице мужчина открыл стрельбу по патрульным при проверке документов. Задержанный оказался "профессиональным" грабителем.