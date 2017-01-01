Во Львовской области гранатой подорвали фонтан

Инцидент произошел в городе Бобрка Львовской области. Нетрезвый мужчина бросил в фонтан боевую гранату.

Пострадавших во время инцидента, к счастью, нет lv.npu.gov.ua

В городе Бобрка Львовской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, метнул боевую гранату в фонтан и подорвал его. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

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“В Перемышлянское отделения полиции 18 октября поступило сообщение о том, что около 18.20 в городе Бибрка на площади Национального Возрождения неизвестный мужчина бросил в фонтан взрывное устройство“, - рассказали правоохранители.

В результате взрыва фонтан был частично разрушен, пострадавших, к счастью, нет.

По данным полиции, злоумышленник бросил гранату РГД-5.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 41-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина подорвался на самодельной бомбе. Причиной инцидента стало неосторожное обращение со взрывным устройством.