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В Одессе задержали "вора в законе" по прозвищу “Жоржикич”

Комментариев: 1
Преступник с Кавказа приехал в Украину для координации деятельности преступных группировок.
Преступника выдворили из Украины с запретом въезда сроком на 3 года
Преступника выдворили из Украины с запретом въезда сроком на 3 года
facebook.com/sbu.odessa

В Одессе сотрудники Службы безопасности задержали и выдворили из Украины кавказского “вора в законе“, причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. 

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

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В частности, оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке “Жоржикич“ незаконно приехал в Украину для координации деятельности преступных группировок.

“Вор в законе“ должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства“, – отметили в управлении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на 3 года. Кроме того, органами Государственной миграционной службы он привлечен к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.

“Вор в законе“ собирался
“Вор в законе“ собирался "курировать" грабежи, кражи и вымогательства
facebook.com/sbu.odessa

Как сообщалось 22 августа, в Москве прошла сходка “воров в законе“, на которой более десяти влиятельных криминальных авторитетов избрали держателя “общака“ Олега Шишканова (Шишкана).

20 сентября под Черниговом задержали 7 криминальных авторитетов.

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Теги: вор в законе, криминал, "авторитет", Одесса
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Комментариев (1)
flacon9havi    19.10.2018, 13:25
Оценка:  +1
flacon9havi
Не розумію, як можна кичитися званнням "крадій", навіть якщо і у законі. Як на мене, то крадуть від браку АйК'ю на спроможність заробляти.
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