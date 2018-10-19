В Одессе задержали "вора в законе" по прозвищу “Жоржикич”
В Одессе сотрудники Службы безопасности задержали и выдворили из Украины кавказского “вора в законе“, причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.
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В частности, оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке “Жоржикич“ незаконно приехал в Украину для координации деятельности преступных группировок.
“Вор в законе“ должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства“, – отметили в управлении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на 3 года. Кроме того, органами Государственной миграционной службы он привлечен к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.
Как сообщалось 22 августа, в Москве прошла сходка “воров в законе“, на которой более десяти влиятельных криминальных авторитетов избрали держателя “общака“ Олега Шишканова (Шишкана).
20 сентября под Черниговом задержали 7 криминальных авторитетов.