В Одессе задержали "вора в законе" по прозвищу “Жоржикич”

Преступник с Кавказа приехал в Украину для координации деятельности преступных группировок.

Преступника выдворили из Украины с запретом въезда сроком на 3 года facebook.com/sbu.odessa

В Одессе сотрудники Службы безопасности задержали и выдворили из Украины кавказского “вора в законе“, причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

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В частности, оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке “Жоржикич“ незаконно приехал в Украину для координации деятельности преступных группировок.

“Вор в законе“ должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства“, – отметили в управлении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на 3 года. Кроме того, органами Государственной миграционной службы он привлечен к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.

“Вор в законе“ собирался "курировать" грабежи, кражи и вымогательства facebook.com/sbu.odessa

Как сообщалось 22 августа, в Москве прошла сходка “воров в законе“, на которой более десяти влиятельных криминальных авторитетов избрали держателя “общака“ Олега Шишканова (Шишкана).

20 сентября под Черниговом задержали 7 криминальных авторитетов.