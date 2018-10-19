Минобороны хочет потратить на утилизацию ракет 700 тыс. гривен

Причина планов утилизации ракет не указывается.

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Минобороны планирует закупить услуги по утилизации управляемых авиационных ракет за 711 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные о плане закупок Минобороны в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

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Ведомство планирует закупить услуги в сфере обращения с радиоактивными, медицинскими и опасными отходами.

Тендер планируется объявить до ноября. Ожидаемая сумма закупки услуги по утилизации - 711 546,68 гривен.

Также МОУ строит 15 новых хранилищ боеприпасов - в 2018 году на объекты потратят почти 500 млн гривен.

Как сообщалось 17 октября, по фактам взрывов на складах шестого арсенала под Ичней Черниговской области к ответственности были привлечены 65 человек.