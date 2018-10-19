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В Тернопольской области объявлен траур по погибшим в Керчи

Комментариев: 2
В знак скорби на территории области будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой.
В Тернопольской области объявили траур из-за трагедии в Керчи
В Тернопольской области объявили траур из-за трагедии в Керчи
zn.ua
В Тернопольской области в пятницу, 19 октября, объявлен траур в связи с гибелью украинцев в Керчи.
Об этом говорится в сообщении на сайте ОГА.
 

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“Эта трагедия не может оставлять равнодушными и не может не вызывать реакции, ведь пострадали украинцы, их родные и близкие. В связи с этим на Тернопольщине в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено Днем траура“, - говорится в сообщении.
 
В знак скорби будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой.
 
Также будет ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории области, запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте.
 
Как известно, во время массового убийства в Керчи погиб 21 человек. Сегодня в городе проходит церемония прощания с 18 погибшими в колледже.
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Теги: убийство, траур, Тернопольская область, Керчь, бойня
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    19.10.2018, 14:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Внезапно. А говорили: фашисты, бандеровцы, нацисты .....
Coюзник    19.10.2018, 14:18
Оценка:  +4
Coюзник
Реально Верховній Раді та Президенту треба повчитися патріотизму у тернопільчан ... я пишаюся небайдужістю цих людей
semveter    19.10.2018, 14:14
Оценка:  +5
semveter
Удивил Тернополь.
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