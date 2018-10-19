В Тернопольской области объявлен траур по погибшим в Керчи

В знак скорби на территории области будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой.

В Тернопольской области в пятницу, 19 октября, объявлен траур в связи с гибелью украинцев в Керчи.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОГА.

Читай также: Бойня в Керчи: верующая мама стрелка запрещала сыну развлекаться “Эта трагедия не может оставлять равнодушными и не может не вызывать реакции, ведь пострадали украинцы, их родные и близкие. В связи с этим на Тернопольщине в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено Днем траура“, - говорится в сообщении. “Эта трагедия не может оставлять равнодушными и не может не вызывать реакции, ведь пострадали украинцы, их родные и близкие. В связи с этим на Тернопольщине в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено Днем траура“, - говорится в сообщении.

В знак скорби будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой.

Также будет ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории области, запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте.