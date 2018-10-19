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В Керчи прощаются с погибшими в бойне, в городе траур

Спецтема: Расстрел в Керчи
Комментариев: 4
Центр города перекрыт, люди несут цветы к гробам погибших в политехническом колледже.
В Керчи прощаются с погибшими в бойне, в городе траур
© kerch.com.ru
Фото 1/11
  • В центре города стоит ряд гробов
  • В центре города стоит ряд гробов
  • В центре города стоит ряд гробов
  • В центре города стоит ряд гробов
  • В центре города стоит ряд гробов
  • В центре города стоит ряд гробов
  • В центре города стоит ряд гробов
  • В центре города стоит ряд гробов
  • В центре города стоит ряд гробов
  • В центре города стоит ряд гробов
  • В центре города стоит ряд гробов
В Керчи прощаются с погибшими в бойне, в городе траур
В центре города стоит ряд гробов
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В Керчи проходит церемония прощания с погибшими при массовом убийстве в политехническом колледже. Центр города Керчи перекрыт, люди несут цветы к гробам погибших в политехническом колледже, передает издание Kerch.

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Панихида началась со слов ведущего. Около 9.50 начали заносить гробы с телами погибших. Сообщается, что молодых людей хоронят в закрытых гробах.

Тело одного из погибших находится не в гробу - он мусульманин. С ним попрощаются и будут хоронить по своим обычаям.

“В 10.00 возлагают цветы. Родственники громко плачут. С цветами идут простые люди и студенты. Кому-то из родственников понадобилась помощь медиков“, - говорится в сообщении.

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Так называемые “власти Крыма“ во время прощания заговорили о “зле, пришедшем на нашу землю“.

Погибших помянули минутой молчания.

Сообщается, что сначала панихиду проведет имам, а после - православная церковь.

Напомним, 17 октября Владислав Росляков устроил бойню в колледже в Керчи, в результате которой, по последним данным, погиб 21 человек. После чего стрелок покончил с собой.

Позднее, 19 октября, СМИ опубликовали фото всех погибших во время нападения Рослякова.

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Теги: Керчь, расстрел, Росляков, трагедия, похороны
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Комментариев (4)
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krolikoff_net    19.10.2018, 12:58
Оценка:  0
krolikoff_net
Интересно, будут ли там в Керчи проведены знаменитые "керченские похороны". Это когда собирается толпа народа с трикалорами и портретами кремлевского вождя и наинает швырять камни по похоронной процессии и по гробу с покойным, при этом истошно выкрикивая -рассея, путен !.
Eyyafyallayekyul    19.10.2018, 12:22
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Было бы правильно по всей Украине объявить траур. Крым - это ведь Украина...
krolikoff_net    19.10.2018, 12:56
Оценка:  0
krolikoff_net
Во время Второй Мировой ни СССР, ни США ни Великобритания не объявляли траур по расстреляным на оккупированных территориях мирным жителям.
Lounge    19.10.2018, 12:57
Оценка:  -1
Lounge
Было бы правильно почтить минутой молчания погибших детей
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