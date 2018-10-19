Центр города перекрыт, люди несут цветы к гробам погибших в политехническом колледже.

В Керчи прощаются с погибшими в бойне, в городе траур

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В Керчи прощаются с погибшими в бойне, в городе траур

В Керчи проходит церемония прощания с погибшими при массовом убийстве в политехническом колледже. Центр города Керчи перекрыт, люди несут цветы к гробам погибших в политехническом колледже, передает издание Kerch.

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Панихида началась со слов ведущего. Около 9.50 начали заносить гробы с телами погибших. Сообщается, что молодых людей хоронят в закрытых гробах.

Тело одного из погибших находится не в гробу - он мусульманин. С ним попрощаются и будут хоронить по своим обычаям.

“В 10.00 возлагают цветы. Родственники громко плачут. С цветами идут простые люди и студенты. Кому-то из родственников понадобилась помощь медиков“, - говорится в сообщении.

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Так называемые “власти Крыма“ во время прощания заговорили о “зле, пришедшем на нашу землю“.

Погибших помянули минутой молчания.

Сообщается, что сначала панихиду проведет имам, а после - православная церковь.

Напомним, 17 октября Владислав Росляков устроил бойню в колледже в Керчи, в результате которой, по последним данным, погиб 21 человек. После чего стрелок покончил с собой.

Позднее, 19 октября, СМИ опубликовали фото всех погибших во время нападения Рослякова.