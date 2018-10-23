Под Сумами из-под поезда спасли мальчика, лежавшего на путях

Ребенка нашли в пяти километрах от дома.

По словам матери мальчика, у него проблемы со здоровьем скриншот из видео

Правоохранители спасли в Сумской области 10-летнего мальчика, который лежал на железнодорожных путях.

Об этом сообщает ТСН.

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Об исчезновении ребенка сообщила его мать. По словам женщины, у мальчика есть психологические проблемы, и он не всегда понимает, что делает. Изначально женщина искала сына вместе с соседями. Однако, когда поиски ни к чему не привели, она обратилась в полицию.

Полицейские нашли мальчика в пяти километрах от дома. Он лежал прямо на железнодорожных путях, закрыв уши руками, тогда как просто на него несся грузовой поезд.

“Увидел, что на железнодорожных путях лежит мальчик, по путям двигался поезд. За считанные доли секунды мальчика отнес в безопасное место“, - рассказал полицейский Роман Бондаренко, спасший ребенка.

Ребенка в целости и сохранности передали маме.

Как сообщалось в мае, в Индии военный выхватил девочку из-под поезда.