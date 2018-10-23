Под Львовом люди блокируют трассу: Требуют ремонта

Местные жители перекрыли международную трассу.

Во Львовской области жители райцентра Мостиска перекрыли движение по международной трассе Львов-Шегини, которая ведет к границе с Польшей.

Об этом сообщает местное издание Львовский портал.

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"Перекрытие движения по автотрассе Львов-Шегини вызвано задержкой с ремонтом улицы Ярослава Мудрого", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняют, что около 50 человек без остановки переходят пешеходный переход. Из-за этого автомобили не могут проехать по трассе, проходящей через город. В то же время известно, что пикетчики пропускают спецтехнику, автомобили с маленькими детьми и больными.

Как сообщается, митингующие таким образом пытаются добиться ремонта городской улицы.

Как сообщалось 14 октября, в Затоке Одесской области местные жители перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский, протестуя против решения поселкового совета о раздаче сотни земельных участков в прибрежной зоне.