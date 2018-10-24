В ГПСУ рассказали, зачем россиянин провозил труп через границу

Россиянин вез мертвую жену как живую, чтобы сэкономить.

Россиянина и его "пассажирку" отправили назад в РФ tvc.ru

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что гражданин РФ, который пытался провезти в Украину труп женщины, выдавая его за живую пассажирку, делал это с целью экономии средств.

“Он таким образом планировали сэкономить на юридических формальностях, а во-вторых, на расходах, связанных с перевозкой тела специальным автомобилем. Поэтому и приняли такое решение воспользоваться темным временем суток и провезти труп как пассажира“, - сказал Слободян, передает Украинская правда.

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Он добавил, что пограничники на место происшествия вызвали полицию, и дальше делом занимались правоохранители, которые, в свою очередь, не пропустили мужчину с телом на территорию Украины.

“В связи с нарушением правил таможенно-пограничного контроля указанные граждане на территорию Украины пропущенные не были. Они были возвращены в РФ“, - заявила спикер Национальной полиции в Харьковской области Елена Баранник.

Она отметила, что факт смерти гражданки был зарегистрирован на территории России.

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“Объективных данных, которые бы указывали на наличие в действиях признаков состава преступления, совершенного на территории Украины, не установлено“, - подытожила спикер.

Напомним, вечером 23 октября в пункте пропуска Гоптовка родственники попытались перевезти через российско-украинскую границу мертвую женщину, выдавая ее за живую.

По словам правонарушителей, они хотели перевести покойную под видом живой, чтобы похоронить в Запорожской области.