Во Львовской области поезд насмерть сбил школьницу

Тело 17-летней направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

От полученных травм школьница скончалась на месте pvda-landgraaf.nl

В Мостисском районе Львовской области произошла железнодорожная авария, жертвой которой стала 17-летняя девушка. Железнодорожный состав смертельно травмировал школьницу, передает Нацполиция Львовской области в четверг, 25 октября.

Сигнал о происшествии поступил в Мостисское отделение полиции 24 октября около 23:00. Сообщалось, что возле железнодорожного переезда в селе Княжий Мост Мостисского района под поезд попала девушка.

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Как предварительно установили правоохранители, скорый поезд сообщением Перемышль-Одесса совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу. От полученных травм школьница умерла на месте происшествия.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве скорый поезд Интерсити сбил насмерть пьяного мужчину.